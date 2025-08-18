İpsala'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler devriyesi sırasında "yağma" suçundan hakkında 7 yıl 19 ay 48 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'yı yakaladı.
İşlemlerinin ardından, 20 ayrı suç kaydı bulunan T.K. cezaevine teslim edildi.
Öte yandan ekipler kontrollerinde "hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü de gözaltına aldı.
16 ayrı suç kaydı bulunan Y.Ö. de cezaevine gönderildi.
