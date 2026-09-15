İpsala\'da İlköğretim Haftası kutlamasında öğrenciler gösteri sundu

İpsala ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, programın ardından Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.