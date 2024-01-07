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Edirne'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hasara neden oldu - Son Dakika
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Edirne'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hasara neden oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, Sarıcaali köyünde evlerin çatılarında hasara ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtına sonucunda çatılardan düşen kiremitler araçlarda da hasara yol açtı. Köy muhtarı Hamit Korkan, evlerde meydana gelen hasarlar için köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Edirne\'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hasara neden oldu
07.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:36
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Edirne'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıcaali köyünde fırtına bazı evlerin çatılarında hasara ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.

Köy muhtarı Hamit Korkan, fırtına nedeniyle bazı evlerde hasar oluştuğunu belirterek, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Köye gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmasına başladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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