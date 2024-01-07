Edirne\'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hasara neden oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıcaali köyünde fırtına bazı evlerin çatılarında hasara ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.

Köy muhtarı Hamit Korkan, fırtına nedeniyle bazı evlerde hasar oluştuğunu belirterek, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Köye gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmasına başladığı bildirildi.