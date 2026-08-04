İpsala\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yolda çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yapıldak köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Serin (40) yönetimindeki 22 BH 817 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Serin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Serin'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaralanan S.T. ise ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.