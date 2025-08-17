İpsala\'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

İpsala ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı düzenlendi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, program kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Koncagül, talep ve önerileri de dinledi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de ziyaretlerde yer aldı.
