Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, gümrük kapısı önünde zaman zaman oluşan tır yoğunluğunu ortadan kaldırırken sürücülere de pek çok imkan sağlıyor.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021'de vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkı geçen yıl temmuz ayında hizmete girdi.
İhraç yüklerini Avrupa'ya götüren tır sürücülerinin gümrük kapısı önünde yoğun dönemlerde oluşturduğu kuyruklar, 300 tır kapasiteli park alanı sayesinde ortadan kalktı.
Tır parkına giren sürücüler çıkış sırası gelene kadar vakitlerini burada geçirip dinlenirken, market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş ve çamaşırhaneden de faydalanıyor.
Park alanı yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere de geliş ve dönüşte konforlu seyahat etme imkanı sağlıyor.
Sürücüler memnun
İspanya'ya yük taşıyan tır sürücüsü Kadir Celep, tır parkında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri bulabildiklerini söyledi.
Tır parkının sürücülere pek çok kolaylık sağladığını belirten Celep, "Önceden hep yol boyunda sıra oluyordu. Artık öyle bir şey yok. Burası daha güvenli. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İyi ki yapmışlar. Yolda durduğumuz zaman kaza riski de oluyordu, bunu da yaşamıyoruz. Rahatça istirahatimizi de yapabiliyoruz." dedi.
Bir başka sürücü Ali Yıldız ise park alanında dinlendikten sonra yola devam etme imkanına kavuştuklarını dile getirdi.
Gümrük kapısı önündeki tır kuyruklarının artık yaşanmadığını anlatan Yıldız, "Park sayesinde olası kaza riski ortadan kalktı. Sırada beklerken düzensiz göçmenler araçlara girebiliyordu. Bu park alanı sayesinde şoförler artık daha rahat ediyor. Duş, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz."diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İpsala Gümrük Kapısı Yakınında Tır Parkı Sürücülere İmkan Sağlıyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?