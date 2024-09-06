İpsala Kaymakamı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpsala Kaymakamı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

İpsala Kaymakamı LGS\'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi. Sevgili, LGS'de dereceye giren öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen ailelerini makamında kabul etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sevgili, öğrencilerin başarısı nedeniyle ailelerine teşekkür etti. Ziyaret sonunda Sevgili dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

06.09.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi.

Sevgili, LGS'de dereceye giren öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen ailelerini makamında kabul etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sevgili, öğrencilerin başarısı nedeniyle ailelerine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Sevgili dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

TÜ'de özel yetenek sınavlar tamamlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek sınavları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı illerinden 575 aday başvuruda bulundu.

İlk gün genel yetenek sınavı sonucunda bölüm ve alan sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar ikinci gün grafik tasarım, heykel ve resim bölümlerinin alan uygulamalarında becerilerini sergiledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Baybora Temel'in başkanlığında iki aşamalı düzenlenen yetenek sınavlarında 110 genç başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazandı.

23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa ilçesinde 23. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali düzenlenen törenle başladı.

İlçe meydanındaki kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Havsa Kaymakamı Adnan Ayte, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve katılımcılar festival kapsamında kurulan üretici stantlarını ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri sunuldu ve konser verildi.

Festival 8 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

İpsala, Eğitim, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: İpsala Kaymakamı LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement