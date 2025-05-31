İpsala MYO Mezuniyet Töreni Coşkusu

Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, okulun bahçesinde düzenlenen törende, üniversite eğitiminin öğrencilere iş yaşamında kapılar açacağın söyledi.

Gençlere kariyerlerinde başarı dileyen Hatipler, TÜ mezunlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.

Okulun müdürü Doç. Dr. Hayati Arda, İpsala MYO'nun 21. dönem mezunlarını verdiğini ifade etti. Arda, bu yıl mezun olan 200 öğrenciyle birlikte kuruluşlarından bu yana toplam 4 bin mezun vererek Türkiye'nin iş gücüne önemli katkılar sağladıklarını kaydetti.

Eğitim hayatı boyunca kendisine katkıda bulunan herkese teşekkür eden okul birincisi Laboratuvar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Sena Nur Güler, mezuniyet yaş kütüğüne adının yazılı olduğu plaketi çaktı.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.