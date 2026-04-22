İpsala OSB Yüksek Faaliyete Geçiyor

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ana giriş takının yapımı süren İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yakın zamanda tam faaliyete geçeceğini belirtti.

Sevgili, OSB'nin giriş takına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

OSB'nin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Sevgili, "İpsala OSB'mize yakışır bir giriş takı yapıyoruz. Bu ana giriş kapısı, İpsalalılar ve bölgedeki hemşehrilerimiz için bir ekmek kapısı olacaktır." dedi.

Fabrikaların yapımının da aralıksız sürdüğünü belirten Sevgili, şöyle devam etti:

"Fabrikalarımızın yapımı devam etmektedir. Yakın zamanda OSB'miz tam faaliyete geçecektir. İpsala'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan Soytürk'e ziyaret

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Edirne'nin turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi amacıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenliği, trafik düzeni ve şehirde huzurlu bir deneyim sunulması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Soytürk, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, kurumlar arası iş birliğinin turizmin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Edirne'mizin güvenli, düzenli ve misafirperver yapısını güçlendirmek için kurumlar arası iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Soytürk, ziyareti ve katkıları için Ayhan'a teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Hastanesine yer yıkama makineleri alındı

Trakya Üniversitesi Hastanesine 10 şarjlı yer yıkama makinesi alındı.

Hastane Müdürü Nevzat Üstün, alınan 10 şarjlı yer yıkama makinesi ile toplam makine sayısının 13'e ulaştığını belirtti.

Üstün, makinelerden 7'sinin hasta odalarında kullanılmak üzere dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahip modellerden seçildiğini, 3'ünün ise koridor gibi geniş alanlarda kullanılmak üzere temin edildiğini ifade etti.

Makinelerin psikiyatri, onkoloji, ameliyathane ve yoğun bakım birimleri dahil hastane genelinde kullanılmaya başlandığını aktaran Üstün, "Geleneksel yöntemlerden modern sistemlere geçtik. Geniş alanları kısa sürede temizleyebilen, suyu verip çekebilen ve sessiz çalışan bu makineler enfeksiyon kontrolü açısından da önemli avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Üstün, makineleri kullanan personel için eğitimler düzenlendiğini, ilerleyen süreçte özellikle gece temizliğinde kullanılmak üzere otonom robot teknolojilerine geçişin de planlandığını sözlerine ekledi.

Alireisoğlu, Gazi İlkokulu'nu ziyaret etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Alireisoğlu, ziyaret kapsamında okul içinde incelemelerde bulunarak eğitim ortamını yerinde değerlendirdi.

Öğrencilerle sohbet eden Alireisoğlu, velilerin ve öğretmenlerin görüş ile önerilerini de dinledi.

Ziyaretin eğitim paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek ve okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.