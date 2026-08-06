İpsala Sınır Kapısı İncelemesi

?İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Sınır Kapısı ile UMAT İbrahim Girgin Tır Parkı'nda incelemede bulundu.

Güzel'e incelemelerinde Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık, İpsala Kara Hudut Kapısı Şube Müdür Vekili Başkomiser Ahmet Can Kural ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erdem Başak eşlik etti.

Heyet, sınır kapısı ve tır parkındaki faaliyetleri yerinde inceleyerek sınır geçiş süreçleri, gümrükleme çalışmaları ve lojistik operasyonlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Görüşmelerde, sınır geçişlerinin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi, gümrük prosedürleri, tır parkının operasyonel kapasitesi ve uluslararası taşımacılık hatlarındaki gelişmeler değerlendirildi.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı ziyarette, İpsala Sınır Kapısı'nın dış ticaret ve bölge ekonomisi açısından önemi vurgulandı.