İpsala Sultan köyünde saman yangını, yaklaşık 8 bin balya küle döndü - Son Dakika
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İpsala Sultan köyünde saman yangını, yaklaşık 8 bin balya küle döndü

İpsala Sultan köyünde saman yangını, yaklaşık 8 bin balya küle döndü
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultan köyünde Salih Örz'e ait saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yanarken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.

Sultan köyünde Salih Örz'e ait saman balyalarından??????? dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala Sultan köyünde saman yangını, yaklaşık 8 bin balya küle döndü - Son Dakika

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