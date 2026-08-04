İpsala ve Keşan Arasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpsala ve Keşan Arasında İş Birliği Ziyareti

İpsala ve Keşan Arasında İş Birliği Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Belediye Başkanı Kerman, Keşan'da işbirliği için Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ilçe arasında iş birliğinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerman, bölgesel dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ortak projelerle Keşan ve İpsala'nın gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kerman, ev sahipliği dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür ederek, iki ilçe arasında güçlü bir dayanışma anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarı onarılıyor

Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarında onarım çalışması başlatıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlığın duvarında onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda planlı şekilde sürdüğü belirtildi.

- Yeniimaret Mahallesi'nde asfalt serimi sürüyor

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ulaşım konforunu artırmak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla mahallede planlanan güzergahlarda asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt serim çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde sürdürüldüğü, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Mehmet Özcan, Belediye, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala ve Keşan Arasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: İpsala ve Keşan Arasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.