Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen sefer sayısı arttı

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI ARTTI

Çanakkale'de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,