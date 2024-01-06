Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen sefer sayısı arttı

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İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI ARTTI
Çanakkale'de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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