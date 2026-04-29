iQOO 15T 200 MP Kamera ile Mayıs’ta Geliyor

iQOO, Mayıs ayında iQOO 15T telefonu ve iQOO Pad 6 Pro tabletini tanıtmayı planlıyor. Digital Chat Station'ın bilgilerine göre iQOO 15T, 2K çözünürlüklü düz ekran, Dimensity 9500 yonga seti ve 200 MP ana kamera ile gelecek. Bu kamera, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

iQOO Pad 6 Pro ise Snapdragon 8 Elite Gen5 platformu, 4K LCD ekran, 13000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği sunacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri ile yüksek performans vaat ediyor. Cihazın Isle of Man, Grey Crystal ve Silver Wing renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.