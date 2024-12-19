Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu

Geniş Video İzle

Irak, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrasında kaçan bin 905 Esad rejimi askerinin ülkelerine geri gönderildiğini ve yeni hükümete teslim edildiğini açıkladı.

19.12.2024 21:19  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan bin 905 askerin akıbeti belli oldu.

İADE EDİLDİLER

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı bin 905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiği duyuruldu.

YAZILI TAAHHÜTNAME ALINDI

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrilen Esad rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık tarihind El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

Irak\'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:17:36. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.