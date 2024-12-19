Suriye Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan bin 905 askerin akıbeti belli oldu.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı bin 905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiği duyuruldu.
Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.
Suriye'de devrilen Esad rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık tarihind El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
Son Dakika › Güncel › Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?