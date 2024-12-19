Irak\'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu

Güncel

Tavuk çiftliğinde feci ölüm! Kapüşonu sonu oldu

Arda Güler 2 dakika için Katar\'a gitti

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Yine uzun kuyruklar oluştu

Türkiye\'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor

Polise ileri geri konuşması böyle bitti

Netanyahu\'nun \'ceset hattı\' ifşa oldu

Suriye Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan bin 905 askerin akıbeti belli oldu.

İADE EDİLDİLER

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı bin 905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiği duyuruldu.

YAZILI TAAHHÜTNAME ALINDI

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.