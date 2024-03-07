Irak, 27 yıl aradan sonra 2024'te genel nüfus sayımı yapacak

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BAĞDAT, 7 Mart (Xinhua) -- Irak Planlama Bakanlığı, ülkedeki son nüfus sayımının üzerinden yaklaşık 27 yıl geçtikten sonra 20 Kasım 2024 tarihinde genel nüfus sayımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan duyuru, Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Tamim ile Irak vilayetlerinin valileri arasında başkent Bağdat'ta düzenlenen ve genel nüfus sayımı hazırlıklarının ele alındığı bir toplantıda yapıldı.

Bakanlığın geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı tahminler, 2023 yılı ortası itibarıyla Irak nüfusunun 43,32 milyona ulaştığını ve yıllık nüfus artış hızının yüzde 2,5 olduğunu gösteriyordu.

Irak'ta her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılıyordu. Son nüfus sayımı 1997 yılında yapıldı. ABD'nin 2003'teki işgalinden bu yana herhangi bir nüfus sayımı yapılmadı.