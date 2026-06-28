Irak, ABD ve İran ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, ABD ve İran ile İlişkilerini Güçlendiriyor

28.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ABD ve İran ile iyi ilişkiler kurarak savaşların sona ermesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki taraf arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Bağdat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, İranlı mevkidaşının ziyaretinin büyük önem taşıdığını belirterek, Irak'ın bölgedeki gerilimlerin sona erdirilmesi için diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Hüseyin, İran ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalanmış olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda savaş ortamının sürdüğünü ifade etti.

Irak'ın savaşları reddettiğini vurgulayan Hüseyin, tüm sorunların müzakereler yoluyla çözülmesini desteklediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Irak'ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini belirterek, bunun ülke ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etki yarattığını aktardı.

Irak'ın hem ABD hem de İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Hüseyin, Bağdat'ın iki taraf arasında savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Bağdat ziyaretinin savaş sonrası gerçekleştirdiği ilk ziyareti olduğunu söyleyerek, ziyaretin temel amacının Irak hükümeti ve halkına teşekkür etmek olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda sürdürüleceğini söyleyen Erakçi, ayrıca, ABD saldırısında öldürülen İran eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'taki kutsal türbelerde cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin mekanizmanın Irak makamlarıyla koordine edileceğini söyledi.

"Hürmüz Boğazı İran'ın yönetiminde" mesajı

İranlı Bakan, Bağdat temaslarında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Washington ile yürütülen görüşmelerin son durumu ile İran'ın yönetiminde bulunduğunu belirttiği Hürmüz Boğazı dosyasındaki gelişmeler hakkında da bilgilendirdiğini ifade etti.

Erakçi, ABD ile imzaladıkları mutabakat zaptının Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini içerdiğini de sözlerine ekledi.

Erkaçi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile de görüşecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basın Toplantısı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, ABD ve İran ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:09:21. #7.13#
SON DAKİKA: Irak, ABD ve İran ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.