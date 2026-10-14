Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan'a gitti

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan'a gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak amacıyla Suudi Arabistan'a gitti ve başkent Riyad'a ulaştı. Başbakanlık basın ofisinin yazılı açıklamasında, ziyaret kapsamındaki görüşmelerin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.
BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, temaslarda bulunmak üzere söz konusu ülkeyi ziyaret eden Zeydi'nin başkent Riyad'a ulaştığı belirtildi.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmedi.
Kaynak: AA
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