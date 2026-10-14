Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan'a gitti

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, temaslarda bulunmak üzere söz konusu ülkeyi ziyaret eden Zeydi'nin başkent Riyad'a ulaştığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmedi.