Irak Başbakanı'ndan Ekonomi Nehri Çağrısı
Irak Başbakanı Zeydi, iki nehirden sonra üçüncü nehrin ekonomik kalkınma için gerekli olduğunu belirtti.
Irak Başbakanı Zeydi: "Aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Üçüncü nehri de istiyoruz. Artık bu nehir, ekonomi nehri olsun, bu da tabii Kalkınma Yolu'dur"
Kaynak: AA
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