Irak Başbakanı'ndan Sadr'a Destek

27.05.2026 15:25
Başbakan Zeydi, Sadr'ın silahlı yapıyı devlete bağlamasını memnuniyetle karşıladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı "Seraya es-Selam" isimli silahlı yapının, devlet otoritesine bağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zeydi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Sadr'ın silahlı yapıyı devlet otoritesine bağlamasının "devlet kurumlarını destekleme, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü pekiştirme" amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, girişimin iç istikrarın güçlendirilmesi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması ilkesinin pekiştirilmesi ve güvenlik güçlerinin anayasal görevlerini yerine getirmesine destek sağlanması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Tüm silahlı gruplara da çağrıda bulunulan Zeydi, Irak'ın korunması, egemenliğinin muhafaza edilmesi ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla resmi devlet kurumları çatısı altında hareket edilmesini istendi.

Ulusal Şii Akımı lideri Sadr, kendisine bağlı silahlı milis gücü Seraya es-Selam'ın, akımdan tamamen ayrıldığını ve tümüyle devlet otoritesine bağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

