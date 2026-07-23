Irak Başbakanı Tahran'da İki Ülke İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
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Irak Başbakanı Tahran'da İki Ülke İlişkilerini Görüştü

23.07.2026 14:05
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Irak Başbakanı Zeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile tarihi ve stratejik bağları ele aldı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Washington ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Irak Başbakanı Zeydi, Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel, dini ve halklar arasındaki bağların stratejik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, bu bağların korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Pezeşkiyan ve Zeydi, İran ile Irak arasında daha önce imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarların sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Taraflar ayrıca siyasi, ekonomik, ticari, transit taşımacılık, enerji ve bölgesel işbirliği alanlarında mevcut ortak kapasitenin daha etkin kullanılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Görüşmede, Tahran-Bağdat ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin iki ülkenin istikrarı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacağı, aynı zamanda bölgesel dayanışma ve işbirliğini güçlendireceği belirtildi.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini Washington'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Tahran'da İki Ülke İlişkilerini Görüştü - Son Dakika

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