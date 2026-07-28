Irak Başbakanı Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

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- "Bu ziyaretimiz protokol icabı değil, asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir" "Biz üçüncü nehrin de artık ekonomi nehri olmasını istiyoruz. ve bu da tabii ki Kalkınma Yolu'dur"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye ziyaretinin asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi.

Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten ve Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeydi, "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil, asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir." dedi.

Zeydi, iki ülkenin aynı coğrafyayı, uygarlığı ve su kaynaklarını paylaştığına işaret ederek görüşmelerde enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer birçok konunun ele alındığını belirtti.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilere dair Zeydi, "Bu ilişkilerin daha da yüceltilmesi, güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla (görüşmede) dedim ki: 'Bize aslında coğrafya doğal olarak iki nehir vermiş. Biz üçüncü nehrin de artık ekonomi nehri olmasını istiyoruz.' ve bu da tabii ki Kalkınma Yolu'dur." diye konuştu.

Zeydi, Türkiye ve Irak'ın Doğu ile Batı'nın birbirine bağlanmasını sağlayacağına dikkati çekerek "Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da ileri gidecektir. Ekonomik kaynaklarımızı da yücelteceğiz, büyüteceğiz, enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor" ifadeleri üzerine Zeydi, "Evet doğru, 1 milyon." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: - Son Dakika

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