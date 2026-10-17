Irak Başbakanı Zeydi, Filistin haklarına güvenceyi bölgede istikrarın temeli saydı

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasının bölgenin güvenlik ve istikrarının temeli olduğunu söyledi.

Zeydi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Dönem Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam dünyasının artan ekonomik, kültürel ve medya kaynaklı dönüşümlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası krizlerle karşı karşıya kaldığını kaydett.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın medeniyetlerin, bilimin ve tarihin buluşma noktası olduğunu ifade eden Zeydi, teşkilatın İslam dünyasının ortak çıkarlarına hizmet eden projelerinin başarıya ulaşmasını temenni etti.

Ülkesinin Filistin meselesine ilişkin tutumunu yineleyen Zeydi, Filistin davasının bölgedeki çatışmanın özünü oluşturduğunu vurguladı.

"Filistin halkına adaletin sağlanması ve Filistin halkının haklarının güvence altına alınması, bölgede güvenlik ve istikrarın temeli" diyen Zeydi, Irak'ın bölgedeki çatışmalardan ve bunların ekonomik sonuçlarından geçmişte olduğu gibi bugün de etkilendiğini belirtti.

-Enerji ve ulaşım ağlarının entegrasyonu hedefleniyor

Irak'ın sunduğu girişimin enerji şebekeleri, demir yolları, ulaşım araçları ve dijital iletişim ağları arasında bütünleşik bir bağlantı kurulmasını öngördüğünü dile getiren Başbakan Zeydi, dijital ödeme sistemlerinin ve ticaret platformlarının geliştirilmesi ile sanayi bölgeleri arasında entegrasyon sağlanmasının da hedeflendiğini bildirdi.

Zeydi, girişimle güvenlik, istikrar ve refahın güçlendirilmesinin yanı sıra ülkelerin kriz ve zorluklarla mücadele kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını kaydederek, ticaret özgürlüğünün korunması, ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması ve uluslararası koridorlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İİT'nin "ılımlılık, hoşgörü ve insani değerlerin yüceltilmesi" için en uygun platformlardan biri olduğunu ifade eden Zeydi, nefretle mücadele edilmesi ve zulme uğrayanların desteklenmesi çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, krizin tırmanmasını önlemeye yönelik çabalarından dolayı Pakistan'a teşekkür ederek İİT üyesi ülkeleri bölgede istikrar ve barışın sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.