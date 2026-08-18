Irak Başbakanı Zeydi, İHA Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, İHA Saldırısını Kınadı

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Irak Başbakanı Zeydi, İran'ın IKBY'deki İHA saldırısını kınayarak güvenliği vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün ikametgahını iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, söz konusu saldırının Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığını belirten Zeydi, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik herhangi bir saldırı, Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin Irak topraklarını, kurumlarını ve vatandaşlarını hedef alan her türlü saldırıyı kesinlikle reddettiğini vurgulayan Zeydi, devletin ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda taviz vermeyeceğini ifade etti.

Zeydi, saldırının tüm yönleriyle araştırılacağını ve sorumluların hukuk çerçevesinde takip edileceğini, ilgili makamların soruşturmayı yürüteceğini kaydetti.

Barzani de telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Zeydi'ye teşekkür ederek, Irak'ın güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla federal hükümet ile IKBY arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

IKBY Anti Terör Biriminden dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de Erbil'in Selahaddin ilçesinde bulunan Başbakanlık Özel Ofisi ile İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de saldırının bölgenin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek saldırıyı kınamıştı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi, İHA Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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