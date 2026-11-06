Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran-ABD gerilimi için bölge komisyonu önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran-ABD gerilimi için bölge komisyonu önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmede bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Hüseyin, gerilimi düşürmek için bölge dışişleri bakanlarından bir komisyonun Tahran ve Washington'u ziyaret etmesini önerdi. Erakçi, İran'ın çözüm önerisini aktardı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve barışçıl bir uzlaşıya varılması amacıyla bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşacak bir komisyonun İran ve ABD'yi ziyaret etmesini önerdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını ele aldı.

Tahran yönetiminin müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin yaklaşımını Iraklı mevkidaşına aktaran Erakçi'nin, geçen salı günü yapılan ABD Kongresi ara seçimlerinden önce gündeme getirilen İran'ın çözüm önerisini de aktardığı belirtildi.

Söz konusu önerinin, müzakere sürecinin başlatılmasına ilişkin takvimin belirlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Pakistan'da varılan mutabakatlarda yer alan başlıklara dönülmesinin yanı sıra İran'ın nükleer programına ilişkin yeni maddelerin eklenmesini içerdiği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise bölgenin artan gerilimde ve yeniden askeri operasyonların başlama ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, tansiyonun düşürülmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda Hüseyin, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşacak bir komisyonun Tahran ve Washington'u ziyaret ederek taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik barışçıl mutabakatlar üzerinde çalışmasını önerdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İran tarafının söz konusu öneriye ilişkin tutumuna, kurulacak komisyonda yer alması öngörülen ülkelere veya ziyaretlerin muhtemel takvimine ilişkin bilgi verilmedi.

Hüseyin, bölge ülkeleri arasında özellikle coğrafi açıdan komşu ülkeler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin, gerilimin önlenmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

ABD-İran müzakereleri ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

Tahran yönetimi ise İsrail'in yanı sıra Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri olduğunu belirttiği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti. Washington ve Tahran arasında 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalanmış ve müzakereler başlamıştı.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımı başta olmak üzere çeşitli konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler daha sonra sonuçsuz kalmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriFuad HüseyinWashingtonPolitikaTahranGüncelDünyaİranIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 22:34:06. #7.12#
SON DAKİKA: Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran-ABD gerilimi için bölge komisyonu önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android