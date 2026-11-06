Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran-ABD gerilimi için bölge komisyonu önerdi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve barışçıl bir uzlaşıya varılması amacıyla bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşacak bir komisyonun İran ve ABD'yi ziyaret etmesini önerdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını ele aldı.

Tahran yönetiminin müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin yaklaşımını Iraklı mevkidaşına aktaran Erakçi'nin, geçen salı günü yapılan ABD Kongresi ara seçimlerinden önce gündeme getirilen İran'ın çözüm önerisini de aktardığı belirtildi.

Söz konusu önerinin, müzakere sürecinin başlatılmasına ilişkin takvimin belirlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Pakistan'da varılan mutabakatlarda yer alan başlıklara dönülmesinin yanı sıra İran'ın nükleer programına ilişkin yeni maddelerin eklenmesini içerdiği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise bölgenin artan gerilimde ve yeniden askeri operasyonların başlama ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, tansiyonun düşürülmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda Hüseyin, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşacak bir komisyonun Tahran ve Washington'u ziyaret ederek taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik barışçıl mutabakatlar üzerinde çalışmasını önerdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İran tarafının söz konusu öneriye ilişkin tutumuna, kurulacak komisyonda yer alması öngörülen ülkelere veya ziyaretlerin muhtemel takvimine ilişkin bilgi verilmedi.

Hüseyin, bölge ülkeleri arasında özellikle coğrafi açıdan komşu ülkeler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin, gerilimin önlenmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

ABD-İran müzakereleri ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

Tahran yönetimi ise İsrail'in yanı sıra Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri olduğunu belirttiği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti. Washington ve Tahran arasında 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalanmış ve müzakereler başlamıştı.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımı başta olmak üzere çeşitli konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler daha sonra sonuçsuz kalmıştı.