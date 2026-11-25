Irak Federal Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yönetilen alanlar da dahil olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle olan tüm sınırlarında federal silahlı kuvvetleri konuşlandırabileceğini ve gerekli güvenlik tedbirlerini alabileceğini bildirdi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin sınır güvenliği, sınır kapılarının yönetimi, petrol ve doğal gaz faaliyetleri, gümrük gelirleri ve IKBY'nin yetki alanına ilişkin anayasal hükümlerin yorumlanmasına yer verildi.

Mahkeme, 2005 Irak Anayasası'nın 93'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Federal Yüksek Mahkeme Kanunu'nun ilgili hükümlerine dayanarak aldığı kararda, uluslararası sınırların korunması, güvenliğinin sağlanması ve savunulmasının münhasıran federal hükümetin yetkisinde olduğunu açıkladı.

Kararda, federal hükümetin, IKBY tarafından yönetilen alanlar da dahil olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle olan tüm sınırlarında federal silahlı kuvvetleri konuşlandırabileceği ve gerekli güvenlik tedbirlerini alabileceği ifade edildi.

Federal makamların, IKBY'dekiler de dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumların çalışmalarını denetleme, gözetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olduğu kaydedilen kararda, gümrük yönetiminde bölgesel yönetimlerle koordinasyonun gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, Irak genelindeki sınır kapıları ve gümrüklerin tek bir ulusal otomasyon sistemine bağlanmasının, sistemin teknik, mali ve gümrük standartlarının belirlenmesinin federal makamların yetkisinde olduğunu bildirdi.

Petrol ve doğal gaz faaliyetleri federal denetime tabi

Petrol ve doğal gazın yönetimine ilişkin değerlendirmede ise bu kaynakların mülkiyetinin Irak halkının tamamına ait olduğu belirtildi.

Irak Petrol Bakanlığı ve ilgili denetim kurumlarının, IKBY'deki petrol ve doğal gaz sahaları dahil olmak üzere üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat faaliyetleriyle ilgili sözleşmeleri ve işlemleri denetleme ve inceleme yetkisine sahip olduğu da ifade edildi.

Kararda ayrıca federal hükümetin, ülkenin tüm bölgelerinde gümrük politikalarını belirleme, ortak gümrük tarifelerini düzenleme ve gümrük vergileri ile petrol dışı gelirleri denetleme yetkisi bulunduğu kaydedildi. Söz konusu gelirlerin yürürlükteki yasalar doğrultusunda genel hazineye aktarılması gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararında, IKBY'nin coğrafi yetki alanına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Buna göre bölgesel yönetimin yetki alanının, 19 Mart 2003 tarihinde IKBY hükümeti tarafından yönetilen ve Duhok, Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Diyala ve Ninova vilayetlerinde bulunan topraklarla sınırlı olduğu belirtildi.

Bölgesel yönetimin yetkilerinin bu sınırların dışındaki topraklara genişletilemeyeceği ifade edilen kararda, ihtilaflı bölgelerle ilgili olarak Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesi ve ilgili yasal hükümlerin saklı tutulduğu kaydedildi.

Mahkeme, IKBY'nin belirlenen coğrafi yetki alanı dışında kalan bölgelerin yönetiminin ve bu bölgelerdeki anayasal, idari ve yürütmeye ilişkin yetkilerin federal makamlara ait olduğuna hükmetti.

Kararda, bölgesel yönetimin söz konusu alanlarda fiilen idari faaliyet yürütmesinin, bu bölgelere ilişkin anayasal bir yetki oluşturmayacağı da aktarıldı.

Irak Başbakanının askeri sözcüsü Sabah en-Numan, IKBY'ye ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat verilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin ve Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik açısından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.??????

Irak hükümetinin söz konusu tutumuna IKBY partilerinden tepki gelmişti.

Irak hükümeti gelen tepkilere karşı hükümetin kararlarının herhangi bir dış tarafın teşviki, dayatması veya yönlendirmesiyle alınmadığını bildirmişti.