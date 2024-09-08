Irak Güvenlik Güçleri Kerkük'te DEAŞ Operasyonu Düzenledi

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Irak güvenlik güçleri, Kerkük kentinin güneybatısında tespit edilen terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı operasyon düzenledi.

Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutan Yardımcısı Yılmaz Şehbaz, basına yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlendiğini söyledi.

Bölgede DEAŞ unsurlarının tespit edildiğini aktaran Şehbaz, operasyonun Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı bünyesindeki 16. Tugay tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şehbaz, teröristlerin varlık gösterdiği Zegetun ve El-Cenabiyin vadilerine operasyon yapıldığını ve bu kapsamda 4 bombanın imha edildiğini aktardı.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temasa geçilmediğini kaydeden Şehbaz, bu sabah başlayan operasyonun tamamlandığını bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.