Irak Hava Sahası 48 Saat Daha Kapalı

02.03.2026 14:17
Irak, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle hava sahasını 48 saat daha uçuşlara kapattı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 48 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumunun yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin çarşamba günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

