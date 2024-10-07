Irak, Hava Sahasını Güvenceye Aldı - Son Dakika
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Irak, Hava Sahasını Güvenceye Aldı

Irak, olası İsrail saldırılarına karşı hava sahasını güvence altına aldı ve sınır güvenliğini artırdı.

07.10.2024 15:46
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Irak, İsrail'in olası saldırılarına karşı hava sahasını güvence altına aldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Irak resmi ajansı INA'ya açıklamada bulundu.

Resul, Irak hava sahasının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek ülke hava sahasını gözetleme ve takip etme kabiliyetine sahip olduklarını aktardı.

Tümgeneral Resul, şu ifadeleri kullandı:

"F-16 ve gelişmiş Kore menşeli K-50 uçakları ile hava nakliye ve keşif uçakları, ülkenin korunmasına ve egemenliğinin savunulmasına katkıda bulunuyor. Tüm sınırlarımızda özellikle Suriye sınırında sıkı güvenlik tedbiri sağlıyoruz bu sınırların güvenliği termal kameralar ve dinleme cihazlarının yanı sıra Irak sınır güçlerinin varlığıyla da yoğun şekilde güçlendiriliyor."

5 bin 693 Lübnanlı Irak'a getirildi

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri de şu ana kadar 5 bin 693 yerinden edilmiş Lübnanlının Irak'a getirildiğini ifade etti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ise ülkeye gelen Lübnanlıların bir bölümünün Necef ve Kerbela kentlerine yerleştirildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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