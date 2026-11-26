BAĞDAT (AA) – Irak hükümet sözcüsü Haydar el-Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) halkı ile ülkenin diğer vilayetlerinde yaşayan vatandaşlar arasında ayrım yapmadığını belirterek, IKBY'ye yönelik askeri birliklerin hareketliliği iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Abbudi, yaptığı açıklamada, Başbakanın IKBY halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduğunu belirterek bölge halkının herhangi bir tehdit altında olmadığını ifade etti.

IKBY halkının sahip olduğu hakların anayasa tarafından güvence altına alındığını belirten Abbudi, Başbakanın Zaho'dan Basra'ya kadar bütün Iraklıların haklarının savunulmasını üstlendiğini kaydetti.

Başbakanın Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı sıfatıyla tüm Iraklıların güvenlik ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya odaklandığını belirten Abbudi, bölgede askeri birliklerin hareketliliğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Abbudi, hükümetin IKBY'yi tehdit etmek gibi bir amacının bulunmadığını vurguladı.

Petrol kaçakçılığıyla mücadeleye de değinen Abbudi, hükümetin farklı vilayetlerdeki petrol kaçakçılığı faaliyetlerini ortaya çıkardığını, kaçakçılık şebekelerine ve bu faaliyetlere karışanlara yönelik adli süreçlerin işletileceğini bildirdi.

Abbudi, IKBY'nin petrol kaynaklarının birilerinin cebine gitmesine izin verilmeyeceğini belirterek, hükümetin petrol kaçakçılığı ve bu faaliyetlerin arkasındaki kişilerle mücadeleden geri adım atmayacağını ifade etti.