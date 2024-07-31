Irak Hükümeti, Haşdi Şabi'ye Yapılan Saldırının ABD Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Tarafından Düzenlendiğini Duyurdu

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Irak hükümeti, Şii milis gücü Haşdi Şabi karargahına dün yapılan saldırının ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'ne ait uçakla düzenlendiğini duyurdu.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon Güçleri, sınır ötesinden gelen savaş uçaklarıyla korkunç bir saldırı düzenleyerek, Babil'in güneyindeki Irak güvenlik birimlerine ait mevzileri (Haşdi Şabi) hedef aldı." dedi.

Resul, Haşdi Şabi milislerinden ölen ve yaralananların olduğu saldırıyı, "gerekçesi bulunmayan, sorumsuzca bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"Bu tür ihlaller tehlikelidir, Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye yönelik ortak güvenlik çalışmalarına yönelik tüm çabaları ve mekanizmaları büyük ölçüde baltalayacak." diyen Resul, şunları kaydetti:

"Bu (saldırı), aynı zamanda Irak'ı ve tüm bölgeyi çatışmalara, savaşlara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyecek. Bu vahşi saldırının ardından ortaya çıkacak sonuçlardan tamamen uluslararası koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleye yönelik olan uluslararası koalisyon, Irak'ta belirli bir görev, belirli bir misyon ve üzerinde anlaşmaya varılan ortak bir düşman çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Bu saldırı, söz konusu misyonun tehlikeli bir ihlalidir ve Irak, toprakları üzerindeki güvenliğini ve egemenliğini teyit etmek ve korumak için uygun yasal ve diplomatik önlemleri alacak."

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugaya insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.