Irak\'ın Kerkük kentinde Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, ışık kirliliğinin en az olduğu Zap nahiyesi yakınında Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi.???????

Irak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Kerkük Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne onlarca kişi katıldı. Meraklıları teleskopların başına geçerek gökyüzünü izledi.

Irak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Astronomi Bölüm Başkanı Vicdan Abdulcelil, AA muhabirine, ilk kez Kerkük'te gerçekleştirdikleri bu etkinliği, özellikle ışık kirliliğinin en az olduğu Zap nahiyesi yakınlarında yaptıklarını söyledi.

Gökyüzü meraklılarının burada kurulan kamplara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Abdulcelil, bakanlık olarak, etkinliğe katılanların çektikleri fotoğrafları sergilemeyi planladıklarını aktardı.