Irak'ın Kerkük kentindeki kadınlar el emeğiyle dokuma geleneğini sürdürüyor

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Irak'ın Kerkük kentinin tek halı dokuma atölyesinde çalışan kadınlar ürettikleri el emeği halı ve kilimlerle kentin kadim kültürünü yaşatıyor.

Kentin 1993'ten bu yana hizmet veren tek atölyesinde çalışan 23 kadın, halı ve kilim dokuyarak hem aile bütçelerine hem unutulmaya yüz tutan dokuma kültürüne katkı sağlıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan dokuma atölyesinin müdürü Muhenned Galib Ali, dokumacılığın Kerkük'ün gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Bu atölyede hiçbir makinanın olmadığına ve çalışmaların tamamen el emeği ile yapıldığına dikkati çeken Ali, ürünlerin yapay ve doğal ipeğin yanında yünden üretildiğini aktardı.

Kerkük ile Irak'ın tarihi yapı ve eserlerinin halı ve kilimlere yansıtıldığını söyleyen Ali, kendi tasarımlarının yanı sıra kendilerine gelen siparişlere göre de ürün çıkardıklarını ifade etti.

Ürünler yerel ve uluslararası fuarlarda sergileniyor

Müdür Ali, başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen fuarlara katıldıklarını belirterek fuarlarda bu el emeği ve göz nuru ürünlere ilginin büyük olduğunu dile getirdi.

Uzun yıllar savaş, çatışma ve terör olaylarına sahne olan ülkenin sadece bu şekilde anılmasını istemediklerini ifade eden Ali, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan bu kültürün yok olmaması ve kentin kadim kültürünü korumak. Zor şartlara rağmen eleman yetiştirmeye devam ediyoruz ve gelen bütün talepleri değerlendiriyoruz. Kadınlarımızın ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimlerin fabrikalarda üretilen kilimlerden daha dayanıklı ve yıllarca yıpranmadan kullanılabilecek türden olduğunu çok iyi biliyoruz."

Ali, kentin geçmişini yansıtan motiflerin halı ve kilimlere işlendiğini, en çok bu tür ürünlerin satın alındığını aktardı.

Bu ata yadigarı sanatı devam ettirenlerin sayısında azalma yaşandığına dikkati çeken Ali, teknolojinin gelişmesi, fabrikaların artmasıyla eleman yetiştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kaybolmaya yüz tutan dokuma geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Ali, bunun önüne geçmek için zaman zaman kurslar verdiklerini sözlerine ekledi.