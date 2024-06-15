Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı

Kerkük kent merkezinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, restorasyon için 850 milyon Irak dinarı tahsis edildi. Restorasyon süreci Kerkük Tarihi Eserler Müdürlüğü tarafından denetlenecek ve tarihi dokuya zarar vermeden aslına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Yangın sonucu zarar gören dükkan sahipleri ve esnaf için tazminat talepleri ise Kerkük Valiliği tarafından Irak Meclisi ve hükümete iletilmiştir.

15.06.2024 17:25
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Irak'ın Kerkük kentinde 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine sürece dair açıklama yaptı.

Ani, Kerkük kent merkezinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 37 dükkan ile 14 deposu kullanılamaz hale gelen Kırdar Hanı ve çarşısının yerel yönetimce restore edilmeye başlandığını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacağını aktaran Ani, restorasyon için 850 milyon Irak dinarı (yaklaşık 576 bin dolar) tahsis edildiği bilgisini verdi.

Ani, çalışmaların Kerkük Tarihi Eserler Müdürlüğünün denetiminde, tarihi dokuya zarar vermeden aslına uygun şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun zarar gördüğünü hatırlatan Ani, zarar gören dükkan sahibi ve esnafa tazminat tahsisi için Kerkük Valiliği tarafından Irak Meclisi ve hükümete taleplerin iletildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı - Son Dakika
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