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MSB: Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör ve teröristle mücadele kararlılıkla devam edecek.

MSB: Metina\'da 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
30.01.2024 - 16:04,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

Kaynak: DHA
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