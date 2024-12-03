MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 28-29 Kasım'da düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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