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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Irak\'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK\'lı terörist teslim oldu
14.12.2023 - 18:47,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
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