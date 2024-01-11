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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık, teröristlerin Türk adaletine teslim olmanın tek çıkış yolu olduğunu belirtti.

Irak\'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu
11.01.2024 - 16:01,
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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