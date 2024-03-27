Irak\'ın kuzeyinden kaçan bir PKK\'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

Ali Babacan Bayburt'ta seçim çalışmalarına devam etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt'u ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partisinin il başkanı, belediye başkan adayı ve partililer tarafından karşılandı. Babacan, vatandaşları selamladıktan sonra esnafı ziyaret ederek belediye başkan adayına destek istedi. İftar programında ise yerel seçimlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları anlattı ve DEVA Partisi'nin iddialı olduğunu belirtti.