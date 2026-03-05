Irak, İran'a Yönelik Tehditlere İzin Vermeyecek - Son Dakika
Irak, İran'a Yönelik Tehditlere İzin Vermeyecek

05.03.2026 02:37
Irak Başbakanı Sudani, İran'a yönelik tehditlere karşı duracaklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri görüştü.

İran'a yönelik saldırıları kınayan Sudani, bunun uluslararası ilkelere aykırı olduğunu ifade etti. Sudani, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.

Erakçi de İran halkının, ülkenin onurunu, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her türlü savunmaya kararlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

01:18
