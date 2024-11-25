Irak, İran'dan Gaz Kaybı Yaşadı

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BAĞDAT, 25 Kasım (Xinhua) -- Irak, İran'ın doğalgaz tedarikini askıya alması nedeniyle 5.500 megavat elektrik kaybı yaşadı.

Irak Elektrik Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada İran tarafından doğalgaz tedarikinin bakım nedeniyle 15 günlüğüne durdurulduğu yönünde bildirim geldiği belirtildi.

Açıklamada bakanlığın kayıp doğalgaz arzını telafi etmek üzere Petrol Bakanlığı'yla koordinasyon içinde olacağını ifade edildi.

Zengin petrol kaynaklarına sahip olan Irak, ülkedeki enerji santrallerinde yakıt olarak büyük oranda İran'dan ithal ettiği doğalgazı kullanıyor.