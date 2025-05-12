Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK\'nın fesih kararından memnunuz

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını resmen duyurdu.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tarihi bir öneme sahip bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi. " PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Neçirvan Barzani "Bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısına vurgu yapan Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabalarını takdirle karşılamaktayız" dedi.

SÜRECE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Neçirvan Barzani "Kürdistan Bölgesi olarak her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde sürece desteğini yineledi.

DEM PARTİ'DEN DE İLK YORUM GELDİ

Terörle mücadele konusunda tarihi bir öneme sahip olan bu gelişme sonrası DEM Parti'den de ilk değerlendirme geldi. MYK toplantısı öncesi gazetecilere sıcak gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" dedi.