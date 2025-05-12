Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK\'nın fesih kararından memnunuz

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bırakıldığı açıklandı. Bu tarihi karar sonrası bir açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani "PKK'nın fesih kararından memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabalarını takdirle karşılamaktayız" dedi.

12.05.2025 12:08
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Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını resmen duyurdu.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tarihi bir öneme sahip bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi. " PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Neçirvan Barzani "Bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısına vurgu yapan Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabalarını takdirle karşılamaktayız" dedi.

SÜRECE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Neçirvan Barzani "Kürdistan Bölgesi olarak her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde sürece desteğini yineledi.

DEM PARTİ'DEN DE İLK YORUM GELDİ

Terörle mücadele konusunda tarihi bir öneme sahip olan bu gelişme sonrası DEM Parti'den de ilk değerlendirme geldi. MYK toplantısı öncesi gazetecilere sıcak gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" dedi.

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Son Dakika Güncel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ponçik Pamuk:
    Ülkesi için canını veren sayın Cumhurbaşkanı. 11 20 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    dayı amerikanın yıllardır eğittiği elamanlar ne olacak??? 25 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    evet cevap yokmu bir daha soruyorum yıllardır k.ırakta amerikanın eğittiği ve şu an hali hazırda hazır kıta beklemekte olan ypg liler v pkk lı lar ne olacak ?? hep haticeden bahsediyorsunuz neticeden bahseden yok 23 5 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Tayyip bey sizden çok memnunuz,lütfen Ekrem İmamoğluna müebbet verin,seçimleri de 2028 zamanında yapın siz bir lider dünya liderisiniz sizin yeriniz çok ayrı bu ülkeye refah getirdiniz huzur getirdiniz 3 15 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    en büyük vladamir Putin tek dünya lideri gerçekten 9 8 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    Tüm ortadoğuya barış ve kardeşlik yeniden geri gelir inşallah. Unutmamak lazım, çatal kazık yere batmaz. 6 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    barzani pikekeyi besledıgı ıcın suc ısledı ama ceza almayacak galıba amerıkada ceza almayacak 1 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    acaba abd beyin pesinde.. 50 yil onra anlariz cunku bizim kendimize ozgu akademilerimiz yok ( universite ustu devlete her konuda proje plan strateji vs sunan ) elin rusunun 1920 lerde muzik icin bile akamemisi vardi. bizde akedemi ortaogretim ozel sektorunun musteri kapmak icin cafcafli kelimesi sadece. bizim sozumona akademisyenlerimiz ki bu kelime aslinda bilim insani demek degildir ( scholar kelimesine bakiniz ) bati sablonuyla egitilir. e hali ila dolayli yoldan alt yapi, donelerle dusunce bicimleri abd , ingiliz vs den farkli degildir. cunku onlar mayasini bati kulturunden aliyor. teknik olarak gubresi o bakis acisi gibi. buyuk guclerin belirledigi kisa ve orta sonrasi uzun planlarin yapani olmaktan biktik... 1 0 Yanıtla
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