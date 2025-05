Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK\'nın fesih kararından memnunuz

Serkan Güngör:

acaba abd beyin pesinde.. 50 yil onra anlariz cunku bizim kendimize ozgu akademilerimiz yok ( universite ustu devlete her konuda proje plan strateji vs sunan ) elin rusunun 1920 lerde muzik icin bile akamemisi vardi. bizde akedemi ortaogretim ozel sektorunun musteri kapmak icin cafcafli kelimesi sadece. bizim sozumona akademisyenlerimiz ki bu kelime aslinda bilim insani demek degildir ( scholar kelimesine bakiniz ) bati sablonuyla egitilir. e hali ila dolayli yoldan alt yapi, donelerle dusunce bicimleri abd , ingiliz vs den farkli degildir. cunku onlar mayasini bati kulturunden aliyor. teknik olarak gubresi o bakis acisi gibi. buyuk guclerin belirledigi kisa ve orta sonrasi uzun planlarin yapani olmaktan biktik...