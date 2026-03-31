Irak, Lübnan'a Destek Verdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Lübnan'ın birliğine ve egemenliğine desteğini vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgede süren savaş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

Lübnan topraklarını hedef alan saldırıları kınayan Sudani, Irak'ın Lübnan'ın birliğine ve egemenliğine tam destek verdiğini vurguladı ve ülke topraklarına yönelik ihlalleri reddettiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, mevcut zorluklarla başa çıkmak için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun artırılmasının önemi dile getirildi.

Liderler, savaşın sona erdirilmesi için uygun koşulların oluşturulması, diyalog ve diplomatik yolların desteklenmesi ile ülkelerin egemenliği ve güvenliğinin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı