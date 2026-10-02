Irak, Necef Havalimanı'na İran uçuşları için günlük 40 seferlik anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, Necef Havalimanı'na İran uçuşları için günlük 40 seferlik anlaşma sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı'na günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıyan anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başbakan Zeydi, anlaşmanın tedavi, dini ziyaret ve turizm amaçlı seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.

Irak, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına ve buradan günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıyan anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ülkeye gelen veya ülkeden ayrılan yolcu ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak, sağlık, turizm ve eğitim amaçlı seyahatleri desteklemek amacıyla hükümetin yürüttüğü çalışmalar sonucu sağlandığı belirtildi.

Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'nin, İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına uçuşlarının yeniden başlatılması konusunu yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, ilgili taraflarla yapılan bir dizi görüşmenin ardından anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın, Mahan Air hariç İran hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanına ve buradan günlük 40 sefer düzenlemesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Zeydi, Irak'ın girişimlerine olumlu karşılık veren ve talep edilen istisnanın sağlanması konusunda işbirliği yapan ABD hükümetine teşekkür etti.

Söz konusu istisnanın başta tedavi, dini ziyaret ve turizm amacıyla seyahat edenler olmak üzere yolcu ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Zeydi, bu işbirliğinin insani boyutu bulunan meselelerin diyalog ve anlayış yoluyla çözülebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hava ulaşımının yalnızca iki havalimanı arasındaki yolculuktan ibaret olmadığını, halklar arasında bir iletişim köprüsü niteliği taşıdığını vurgulayan Zeydi, yolcular arasında tedavi için seyahat eden hastalar, dini mekanları ziyaret edenler ve ailelerine kavuşmak isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Zeydi, uçuşların turizm ve ekonomi açısından da önem taşıdığını belirterek, Irak'ın dış ilişkilerinde halkının çıkarlarını gözettiğini ve farklı ülkelerle dengeli ve olumlu ilişkiler kurmaya önem verdiğini kaydetti.

Irak Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle martta durdurduğu İran uçuşlarını, ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Irak Hava Yollarından 29 Eylül'de yapılan açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı ve Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni'nin takibiyle yürütülen hükümet çalışmalarının, şirketin İran'a uçuş düzenlemesi için özel muafiyet sağlanmasıyla sonuçlandığı belirtilmiş ve ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden seferlerin başlatılacağı bildirilmişti.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
HavacılıkDiplomasiPolitikaTurizmGüncelUlaşımNecefDünyaİranIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 23:58:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Irak, Necef Havalimanı'na İran uçuşları için günlük 40 seferlik anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei