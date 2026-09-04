Irak Petrol Bakanlığı, benzin açığı için güvenlik nedeniyle tek tankerle ithalata başvurdu - Son Dakika
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Irak Petrol Bakanlığı, benzin açığı için güvenlik nedeniyle tek tankerle ithalata başvurdu

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Irak Petrol Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluğun üretim ve tüketim arasındaki farktan kaynaklandığını belirterek açığı ithalatla kapatmaya çalışıyor. Sözcü Rukabi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle tanker hareketlerinde lojistik sorunlar yaşandığını ve bu durumun benzin sevkiyatını geçici olarak aksattığını söyledi.

Irak Petrol Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarının önünde yaşanan yoğunluğun üretim ile tüketim miktarları arasındaki farktan kaynaklandığını belirterek, benzin arzındaki açığın giderilmesi ve stratejik stokun güçlendirilmesi için tedbirler alındığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim er-Rukabi, akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluğun üretim ve tüketim arasındaki farktan kaynaklandığını söyledi.

Bu açığın kapatılması amacıyla Irak dışından ithalata başvurulduğunu belirten Rukabi, özellikle yüksek kaliteli benzin ithal edildiğini ve eksikliğin deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalatla giderilmeye çalışıldığını ifade etti.

Rukabi, bölgedeki gelişmeler ve devam eden çatışmaların tankerlerin hareketlerinde bazı lojistik sorunlara yol açtığını, bunun da tankerlerin Irak limanlarına ulaşmasını veya yanaşmasını geciktirdiğini belirtti.

Şu anda yalnızca bir tankerle sözleşme yapıldığını aktaran Rukabi, bölgedeki güvenlik koşullarının bakanlığın bu yönde hareket etmesine neden olduğunu kaydetti.

Bir tankerin yükünü boşaltıp yeniden yük almak üzere limandan ayrılması ve tekrar dönmesinin zaman aldığını belirten Rukabi, bunun akaryakıt istasyonlarına yapılan benzin sevkiyatında geçici sıkıntıya yol açtığını söyledi.

Bu nedenle birden fazla tankerden yararlanılmasına yönelik plan hazırlandığını ifade eden Rukabi, böylece günlük petrol ürünleri ihtiyacının karşılanmasında daha fazla hareket alanı sağlanmasının ve stratejik stokun güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Rukabi, akaryakıt arzında bugünden itibaren gözle görülür bir iyileşme yaşanacağını dile getirdi.

Irak'ta bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermemesi nedeniyle "benzin krizi" yaşanmıştı. Bağdat'taki bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluşmuş ve bu durum kent trafiğini olumsuz etkilemişti.

Irak, yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biri sayılıyor.

Ancak ülkenin petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında, yüzde 60'lık gerilemeyle günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü.

Temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanma başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, Sözcü, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Petrol Bakanlığı, benzin açığı için güvenlik nedeniyle tek tankerle ithalata başvurdu - Son Dakika

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