Irak Petrolünün Türkiye Üzerinden Sevkiyatı İçin Henüz Anlaşma Yok - Son Dakika
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Irak Petrolünün Türkiye Üzerinden Sevkiyatı İçin Henüz Anlaşma Yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles B. Caggins, Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için henüz bir anlaşma olmadığını belirtti. Caggins, Irak'ın bu durumdan dolayı 19 milyar dolar zarar ettiğini söyledi. APIKUR üyesi şirketler için petrol sevkiyatının yeniden başlatılması bir öncelik olarak devam etmektedir.

01.09.2024 12:47
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles B. Caggins, Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için henüz bir anlaşma olmadığını belirterek, Irak'ın zararının 19 milyar doları bulduğunu söyledi.

Caggins, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Irak boru hattı üzerinden petrol akışının yeniden sağlanmasına yönelik şu anda bir anlaşma yok, ancak bu konu APIKUR üyesi şirketler için bir öncelik olmaya devam ediyor." dedi.

IKBY hükümeti ve IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Caggins, şunları kaydetti:

"Amacımız, petrolün boru hattından mümkün olan en kısa sürede yeniden sevkiyata başlatılması. Bu konu yüzünden (petrol sevkiyatının durdurulması) Irak halkı şuana kadar 19 milyar dolar zarara uğradı."

Irak'ın kuzeyinden yapılan petrol sevkiyatı Mart 2023'te durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Petrolünün Türkiye Üzerinden Sevkiyatı İçin Henüz Anlaşma Yok - Son Dakika

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