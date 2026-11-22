Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Irak polisinin, petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde 3 ana kontrol noktasını teslim aldığını bildirdi.

Maan, Irak El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada Irak polisinin, Curf es-Sahar bölgesinde 3 ana kontrol noktasını teslim aldığını ve yeniden konuşlanma planı kapsamında ilk taburun bölgeden ayrıldığını belirtti.

Devir teslim sürecinin birkaç hafta içinde tamamlanmasını beklediğini dile getiren Maan, mevcut birliklerin çekilmesiyle yerlerine geçecek güçlerin bölgeye girişinin eş zamanlı yürütüleceğini ifade etti.

Maan, bölgeden ayrılan ilk birliğin Haşdi Şabi'ye bağlı 45. Tugay'ın 1. Taburu olduğunu ve görevi yeni bir gücün devraldığını söyledi.

Petrol hatlarının korunmasına ilişkin Maan, 5,2 kilometrelik boru hattı boyunca 12 güvenlik noktası oluşturulduğunu ve hattın tamamen güvence altına alındığını belirtti.

Bölgede savaş kaynaklı kalıntılar ve patlayıcı maddeler bulunduğuna dikkati çeken Maan, buranın askeri istihkam birlikleri, patlayıcı madde imha müdürlüğü ve uzman ekiplerin müdahalesini gerektirdiğini ifade etti.

Irak ortak güvenlik güçleri, yeniden konuşlanma planı kapsamında petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine girmişti.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.