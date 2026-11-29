Irak Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el- Musavi, yerel basında çıkan menenjit salgını haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkede menenjit salgını bulunmadığını bildirdi.

Musavi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, menenjitin ülkede her ay olağan şekilde görülen hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

Irak genelinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil, bu yıl yaklaşık 4 bin 300 şüpheli vaka kaydedildiğini aktaran Musavi, bu sayının 2025'te 4 bin 200, 2023'te ise 6 bin 200 olduğunu aktardı.

Bir hastalığın salgın olarak nitelendirilmesinin uluslararası ve bilimsel kriterlere bağlı olduğunu vurgulayan Musavi, bu tanımlamanın keyfi şekilde yapılamayacağının altını çizdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Vasıt vilayetinde kaydedilen vakaların yüzde 92'den fazlasının şüpheli vaka olduğunu belirten Musavi, laboratuvar incelemeleri sonucunda vilayette kaydedilen 15 ölümün yaklaşık yüzde 90'ının menenjitten değil, beyin iltihabından kaynaklandığını belirtti.

Menenjit ile beyin iltihabı arasında tıbbi açıdan önemli farklılıklar olduğuna dikkati çeken Musavi, kamuoyunda paniğe yol açabilecek açıklamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Okullarda gıda ürünlerinin denetlenmesi talimatı

Basın toplantısına katılan Irak Eğitim Bakanı Abdülkerim Abtan el-Cuburi de Sağlık Bakanlığı ile ortak bir komite kurduklarını belirtti.

Okul kantinlerindeki gıda ürünlerinin denetlenmesi yönünde talimat verdiklerini aktaran Cuburi, hastalığın gıda yoluyla bulaşma ihtimaline karşı okul gezileri ile velilerle yapılan toplantıların da geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Bakan Cuburi, Eğitim Bakanlığının 12 milyon öğrencinin sağlığından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Resmi kurumlarda koruyucu sağlık yönergeleri yayımlandı

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Adile Hammud ise vakaların medyada gündeme gelmesinden bu yana Meclisin Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Bu yıl ve önceki yıllarda kaydedilen vaka sayılarının birbirine yakın olduğunu belirten Hammud da Irak'ta menenjit salgını veya yayılımı bulunmadığını yineledi.

Hammud, Sağlık Bakanlığının okullar, üniversiteler, yüksekokullar ve resmi kurumlarda uygulanmak üzere koruyucu sağlık yönergeleri yayımladığını bildirdi.

Vasıt vilayetinin vaka sayısı bakımından ülke genelinde altıncı sırada bulunduğunu belirten Hammud, önleyici tedbirlere ilişkin kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.