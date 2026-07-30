Irak: Saldırılar İçin Delil Yok - Son Dakika
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Irak: Saldırılar İçin Delil Yok

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Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın saldırılarına yanıt vererek, delil sunulmadığını belirtti.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, şu ana dek saldırıların Irak topraklarından gerçekleştiğine dair herhangi bir delil sunulmadığını ifade etti.

Numan, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın 7 ilindeki Haşdi Şabi karargahlarına düzenlediği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 32 kişinin yaralanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Numan, "Güvenlik birimleri, saldırıların tekrarını önlemek ve Irak'ın tam egemenliğini korumak için kapsamlı bir güvenlik planı üzerinde çalışıyor." dedi.

Güvenlik konularından tamamen resmi güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu belirten Numan, devlet kontrolü dışında hiçbir silahlı gücün varlığına kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydetti.

Numan, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin, ABD ve Suudi Arabistan tarafından hedef alınan Haşdi Şabi karargahını ziyaret ettiğini, yetkililerle görüşerek saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi aldığını aktardı.

Başbakan Zeydi'nin, hayatını kaybedenlerin ailelerine sahip çıkılması, yaralıların tedavilerinin eksiksiz yapılması ve gerekirse yurt dışında tamamlanması talimatı verdiğini ifade eden Numan, söz konusu ziyaretin, Haşdi Şabi'nin ulusal savunma sisteminin köklü bir parçası olduğunu teyit ettiğinin altını çizdi.

Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik saldırılar yapıldığı yönündeki iddiaların ispatlanması çağrısında bulunan Numan, "Şu ana kadar hiçbir taraf bunu kanıtlayacak herhangi bir delil sunmadı." ifadesini kullandı.

Washington ve Riyad yönetimleri, Irak'taki İran destekli milis güçlerini, Suudi Arabistan topraklarındaki askeri üslere ve petrol tesislerine saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Numan buna karşılık, Irak hükümetinin içeriden bu tür ferdi tutum ve davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceği gibi, dışarıdan gelecek hiçbir ihlalin vuku bulmasına da izin vermeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan ???????"Irak'taki İslami Direniş" adlı grup, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırı düzenlediğine dair iddiaları yalanladı.

Zeydi hükümetine, ülkenin egemenliğini korumak adına kararlı bir tavır alması için ağustos ayı ortasına kadar "süre veren" grup, Washington ve Riyad'a karşı misilleme tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak: Saldırılar İçin Delil Yok - Son Dakika

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