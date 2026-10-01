Irak, silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandıracak planı duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandıracak planı duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak yönetimi, tüm silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırmayı hedefleyen planı hazırladığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, taslak planın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını, silahların devlet kontrolünde toplanacağını belirtti.

Irak yönetimi, ülkedeki tüm silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırmayı amaçlayan bir plan hazırladığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasına ilişkin taslak planın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Bakan Hüseyin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından söz konusu gruplara ait silahların devlet kontrolünde toplanması sürecinin Haziran 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Silahsızlandırma sürecinin Irak'ın iç meselesi olduğunu kaydeden Hüseyin, bu konunun diğer ülkeleri ilgilendirmediğini savundu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek, "1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." demişti.

Zeydi, bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritası ile takvim belirleneceğini ifade etmişti.

Bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını belirten Zeydi, savaş ve barış kararının anayasal kurumların yetkisinde olduğunu ve bunun dışında herhangi bir askeri eyleme izin verilmeyeceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Irak, silahlı grupları Haziran 2027'ye kadar silahsızlandıracak planı duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei